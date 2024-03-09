Глава МИД Польши считает вероятным отправку войск НАТО на Украину

Москва предупреждает о риске конфликта с НАТО.фото: unsplash.com/@thesilvafocus--> Направление войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым, «потому что речь идёт о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина».
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