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Глава МИД Польши считает вероятным отправку войск НАТО на Украину

Глава МИД Польши считает вероятным отправку войск НАТО на Украину

Москва предупреждает о риске конфликта с НАТО.фото: unsplash.com/@thesilvafocus--> Направление войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым, «потому что речь идёт о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина».

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Комментарии
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павел иванов
Отправка войск на Украину какой-либо страной будет считаться, что эта страна находится в состоянии войны с Россией.
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