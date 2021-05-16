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Жительница Петербурга обнаружила сертификат вакцинации на «Госуслугах», но прививку она не делала

Жительница Петербурга обнаружила сертификат вакцинации на «Госуслугах», но прививку она не делала

Судя по документу, вакцинировалась она в Москве, хотя даже не ездила в этот город. Почему возникают подобные ошибки на сайте госуслуг и как часто они случаются?Жительница Петербурга Вероника с удивлением увидела в своем личном кабинете на сайте «Госуслуги» сообщение о том, что она получила первую дозу прививки в московской поликлинике № 3.

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