Жительница Петербурга обнаружила сертификат вакцинации на «Госуслугах», но прививку она не делала

Судя по документу, вакцинировалась она в Москве, хотя даже не ездила в этот город. Почему возникают подобные ошибки на сайте госуслуг и как часто они случаются?Жительница Петербурга Вероника с удивлением увидела в своем личном кабинете на сайте «Госуслуги» сообщение о том, что она получила первую дозу прививки в московской поликлинике № 3.