Актуальные события: разбор спора Стефанчука с Путиным, сходка генералов ЕС в Брюсселе и навозная дипломатия Ирэн ОрлонскаяНедавно произошедшие события в мире вызвали широкий резонанс в СМИ, привлекая внимание общественности.
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