В Польше упал российский метеорологический зонд

Второй за сутки российский метеозонд упал в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM. В публикации уточняется, что элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда обнаружили в лесу возле поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства.
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