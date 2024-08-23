В Польше упал российский метеорологический зонд

Второй за сутки российский метеозонд упал в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM. В публикации уточняется, что элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда обнаружили в лесу возле поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства.