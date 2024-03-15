В УФНС России по Омской области прошло обсуждение вопросов, связанных с реализацией проекта «Общественное питание»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко стал участником рабочей встречи в формате «круглого стола», посвященного возобновлению на территории Омской области федерального проекта «Общественное питание», направленного на создание честной конкурентной среды в сфере общественного питания.