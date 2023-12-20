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В музее Ноябрьска открылась новогодняя выставка

В музее Ноябрьска открылась новогодняя выставка

Когда на Руси начали ставить в домах зеленую елку? Кто и когда постановил праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января? Как раньше встречали Рождество? Ответы на эти вопросы и о других старинных новогодних традициях расскажут в ноябрьском музее.

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