Маск: Трамп попросил SpaceX вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на Международной космической станции (МКС) с июня прошлого года, заявил глава SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
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