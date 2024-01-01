Не трясите телесами перед народом

Латинское mutabor значит "я изменюсь". Вечеринка с максимальным обнажением в московском клубе с таким названием, организованная телеведущей и видеоблогером Анастасией Вячеславовной Ивлеевой, и впрямь изменила многое и в судьбах соучастников, и в общественном отношении к ним.