Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Не трясите телесами перед народом

Не трясите телесами перед народом

Латинское mutabor значит "я изменюсь". Вечеринка с максимальным обнажением в московском клубе с таким названием, организованная телеведущей и видеоблогером Анастасией Вячеславовной Ивлеевой, и впрямь изменила многое и в судьбах соучастников, и в общественном отношении к ним.

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