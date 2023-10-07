Театр абсурда
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Театр абсурда

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"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

Politiki.net Всегда с интересом слушаю Никиту Михалкова, его достаточно резкие комментарии относительно событий дня сегодняшнего, и отсылки к нашей с вами истории - особенно той ее части, которая касается "лихих 90-х", очень похоже на то, что я ощущаю сам.

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Комментарии
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Наталья Жарова Мск адм СПб
Согласна полностью и абсолютно! Подписываюсь под каждым словом Никиты Сергеевича Михалкова. Тот, кто предаёт свою Родину, предаёт одновременно свою семью, мать, отца, свою родную Землю.
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1 д.
Валерий Санин
Сначала он предал Марину Голуб...
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1 д.
Michael Shap
\от туда\ -где училсяа аФтор заметки
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1 д.

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