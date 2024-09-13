В МВД рассказали, изменят ли правила сдачи экзамена на водительские права

Последнее обновление произошло 1 апреля Министерство внутренних дел Российской Федерации не планирует вносить изменения в порядок проведения экзаменов и выдачи водительских прав, сообщили в пресс-центре ведомства.
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