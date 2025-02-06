Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в январе

Район Фили-Давыдково стал первым по росту цен на жилье в январе За январь первичное жилье наиболее заметно подорожало в районах Фили-Давыдково, Замоскворечье и Северное Тушино Район Фили-Давыдково возглавил рейтинг районов Старой Москвы по росту средней цены 1 кв.
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