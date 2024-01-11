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Аллегри про 4:0 с «Фрозиноне»: «Игроки «Юве» получили удовольствие и повеселили публику. Хорошо, что не пропустили»

Аллегри про 4:0 с «Фрозиноне»: «Игроки «Юве» получили удовольствие и повеселили публику. Хорошо, что не пропустили»

«Спасибо ребятам за отличное выступление, они получили удовольствие и повеселили публику. Мы должны сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем.

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