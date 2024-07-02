Объем экспорта небрендированной черной икры с Камчатки значительно увеличился

На Камчатке продолжает расти объем нелегального экспорта черной икры. За прошедшую неделю Россельхознадзор обнаружил 3 448,8 кг черной икры без этикетки производителя, что на 640 кг больше, чем неделю назад.
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