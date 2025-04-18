Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Работайте братья, на вас все надежды России, не на чиновников и депутатов а именно на вас.Уничтожение РСЗО ...
  • Регина Толстоброва
    Да при такой гнилой системе никогда  воровство не кончится, идет разграбление России.Очистить Россию о...
  • Иван Ураганов
    Не гони херни аффтор!!!!!!Россия будет счит...

Работа "Кочевников"

Работа "Кочевников"

Редкое видео. Работа мобильной группы охотников на БПЛА "Кочевники".Их задачей является обнаружение и уничтожение дронов самолетного типа, которые противник запускает по ночам на малой высоте по территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх