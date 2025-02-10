Глеб Никитин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сотрудников МИД России, а также весь дипломатический корпус страны с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника.
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