Дороги Ялты будут расчищать от снега всю ночь Коммунальщики сейчас расчищают от снега основные дороги, а также посыпают антигололедной смесью.
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Дороги Ялты будут расчищать от снега всю ночь Коммунальщики сейчас расчищают от снега основные дороги, а также посыпают антигололедной смесью.