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Петербургский дневник

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В России общее количество зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ достигло 932 тысяч

В России общее количество зарегистрированных случаев заболеваемости ОРВИ достигло 932 тысяч

В 30 субъектах РФ число госпитализаций возросло на 30 процентов По итогам седьмой недели 2025 года в России наблюдается увеличение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей.

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