Возможное будущее: людям придётся вспоминать, как жить без электричества

Ещё в начале 2022 года трудно было представить, что где-то возникнет дефицит электроэнергии, что ее придется экономить — через добровольный отказ или через массовые отключения, но теперь это становится обычной практикой на Украине и в Европе.
Ещё в начале 2022 года трудно было представить, что где-то возникнет дефицит электроэнергии, что ее придется экономить — через добровольный отказ или через массовые отключения, но теперь это становится обычной практикой на Украине и в Европе.
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