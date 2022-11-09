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Возможное будущее: людям придётся вспоминать, как жить без электричества

Возможное будущее: людям придётся вспоминать, как жить без электричества

Ещё в начале 2022 года трудно было представить, что где-то возникнет дефицит электроэнергии, что ее придется экономить — через добровольный отказ или через массовые отключения, но теперь это становится обычной практикой на Украине и в Европе.

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