Подводный дрон снял на видео, что осталось от погружавшегося к Титанику батискафа Титан

Американская береговая охрана впервые показала обломки печально известного батискафа Titan. Около года назад эту квази-субмарину пытались использовать для погружения к Титанику — посмотрите на видео того, что осталось от аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии