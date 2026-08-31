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Регионы России

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Абдулвахабов встретится с Тибау на турнире ACA 208 в Грозном

Абдулвахабов встретится с Тибау на турнире ACA 208 в Грозном

Бывший чемпион л lightweight дивизиона Абдул-Азиз Абдулвахабов проведет бой с экс-файтером UFC Глейсоном Тибау 4 октября на турнире ACA 208, который пройдет в Грозном.

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