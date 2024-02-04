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Российские звёзды отправились покорять ОАЭ после отмены на родине

Российские звёзды отправились покорять ОАЭ после отмены на родине

Российские исполнители надеются на успех в ОАЭ после отмены на родине В последнее время российские артисты по тем или иным причинам сталкиваются с культурой отмены: испытывают снижение спроса на выступления в России.

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