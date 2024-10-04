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Синицына проговорилась про отношения с Бондарчуком: “Он больше, чем друг”

Синицына проговорилась про отношения с Бондарчуком: “Он больше, чем друг”

Софья Синицына и Федор Бондарчук сблизились на съемках сериала «Чистые». В то время как в интернете и прессе появились слухи о возможных проблемах в браке Бондарчука и Андреевой, Синицына, бывшая девушка Павла Табакова, стала главной подозреваемой.

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