Синицына проговорилась про отношения с Бондарчуком: “Он больше, чем друг”

Софья Синицына и Федор Бондарчук сблизились на съемках сериала «Чистые». В то время как в интернете и прессе появились слухи о возможных проблемах в браке Бондарчука и Андреевой, Синицына, бывшая девушка Павла Табакова, стала главной подозреваемой.
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