В Петербурге после проверки на Апраксином дворе изъяли продукции на 1 млн рублей

В пяти районах Северной столицы сотрудники полиции и комитета по вопросам законности провели рейд, в ходе которого составили больше 30 протоколов на незаконных торговцев и забрали товаров на 1 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии