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В Петербурге после проверки на Апраксином дворе изъяли продукции на 1 млн рублей

В Петербурге после проверки на Апраксином дворе изъяли продукции на 1 млн рублей

В пяти районах Северной столицы сотрудники полиции и комитета по вопросам законности провели рейд, в ходе которого составили больше 30 протоколов на незаконных торговцев и забрали товаров на 1 млн рублей.

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