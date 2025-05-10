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Bild: Мерц в Киеве пригрозил Путину санкциями в случае отказа от перемирия

Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время своего визита в Киев вновь пригрозил Владимиру Путину санкциями в случае отказа от 30-дневного перемирия.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Пусть этот ПРИДУРОК МЕРЦ ..сначала мозги свои включит ...если они у него есть конечно...А потом уж и вякает.
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9 час.
виталий панов
Потомок нациста наверное забыл,что Гитлер вероломно напал на Советский Союз,е ему помогала вся Европа.Результат его вероломства может стоить напомнить Мерцу,если он забыл?То же самое ждёт Мерца и его жалкого наркошу попрошайку Зеленского!Безнаказанным никто не останется!
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8 час.
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