Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время своего визита в Киев вновь пригрозил Владимиру Путину санкциями в случае отказа от 30-дневного перемирия.
Bild: Мерц в Киеве пригрозил Путину санкциями в случае отказа от перемирия
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Пусть этот ПРИДУРОК МЕРЦ ..сначала мозги свои включит ...если они у него есть конечно...А потом уж и вякает.
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9 час.
виталий панов
Потомок нациста наверное забыл,что Гитлер вероломно напал на Советский Союз,е ему помогала вся Европа.Результат его вероломства может стоить напомнить Мерцу,если он забыл?То же самое ждёт Мерца и его жалкого наркошу попрошайку Зеленского!Безнаказанным никто не останется!
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8 час.
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