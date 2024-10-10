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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Англии Карсли об 1:2 от Греции: «Мы были на втором месте на протяжении большей части матча, это разочаровывает. Важно уметь реагировать на неудачи»

Англичане проиграли матч 3-го тура Лиги наций со счетом 1:2.  «Мы были на втором месте на протяжении большей части сегодняшнего матча, и это разочаровывает.

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