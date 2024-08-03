Девушка сама сделала ремонт убитой кухни. Не каждый дизайнер так сможет

Ни в коем случае не обесцениваю труд дизайнеров. Вкус или есть, или его нет. Всё просто ) Поэтому у профессиональных дизайнеров есть неудачные проекты, а люди без какого-либо художественного образования делают шедевры.
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