Медведев дал совет Макрону

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы вести себя осторожнее с ядерным арсеналом страны. С таким советом обратился к нему в своем аккаунте в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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