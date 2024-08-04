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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шамиль Газизов: «Бобровский уничтожил нашу команду. «Динамо» должно было победить 3:0, а вместо этого проиграло 0:1. Вся страна видела это судейство. Такие арбитры не должны работать»

«Судью надо проверять. Мне показалось, что арбитр убил «Динамо» в матче с «Пари НН». Не понимаю такое судейство.

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