В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

Центробанк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации сведения о подозрительных операциях физлиц для блокировки их активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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