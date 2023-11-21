В Госдуме потребовали разобраться с ценами на презервативы

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой провести анализ изменения цен на презервативы и выявить причины резкого повышения стоимости этой, как он считает, «деликатной, но социально важной продукции» Хамзаев выразил обеспокоенность ростом цен на контрацептивы за последние годы и призвал исследовать возможные факторы такого повышения цен, включая возможный картельный сговор на этом рынке, пишет РИА Новости.
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