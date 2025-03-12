Новый трейлер Game of Thrones: Kingsroad представил три класса: рыцарь, наёмник и убийца ...

Новый трейлер Game of Thrones: Kingsroad представил три класса: рыцарь, наёмник и убийцаВ преддверии предстоящего приключенческого ролевого боевика Game of Thrones: Kingsroad от Netmarble было выпущено новое видео, демонстрирующее три класса, вдохновленных культовыми ролями, представленными в сериале Игра престолов: Рыцарь, Наемник и Убийца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)