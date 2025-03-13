Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде

Во Владимирской области 13 марта будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.Владимирские синоптики сообщают, что 13 марта столбик термометра днём остановится на отметке от +10 до +15 градусов по Цельсию.
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