Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Отари ХидирбегишвилиРазвлеченияСамые смешные "Анекдоты от Отари" Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОтари Хидирбегишвили— С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь? — Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. — Вам следует сократить половые контакты до двух раз в неделю — можно исключить среду, например. — Нет, доктор, среду никак нельзя: это единственный день, когда я занимаюсь сексом с мужем.Комментировать
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