ЦБ и Росфинмониторинг поддержали идею удаленного открытия эскроу-счетов

Банк России и Росфинмониторинг поддержали депутатский законопроект, который разрешает банкам открывать гражданам счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без их личного присутствия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на эти ведомства.
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