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В Европе назвали политику Трампа глупой

В Европе назвали политику Трампа глупой

Торговая война президента США Дональда Трампа является «глупой». Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар после угрозы введения 200-процентных пошлин на импорт алкоголя из Европейского союза (ЕС), сообщает Newsweek.

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