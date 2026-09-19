Остатки бригад ВСУ заперты в «Волчанском котле»

На Бурлукском направлении в Харьковской области продолжается наступление подразделений ВС России на участке к востоку от Волчанска между основной линией обороны противника и государственной границей России.
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