Басков обиделся на Ревву, раскрыв имя своего настоящего "преемника"

Николай Басков думает, что его место в шоу-бизнесе спустя какое-то время займёт Сергей Лазарев. Об этом пишет издание "7дней"Не так давно в Санкт-Петербурге прошёл "Золотой граммофон", который, в частности, провёл Филипп Киркоров.
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