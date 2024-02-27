Басков обиделся на Ревву, раскрыв имя своего настоящего "преемника"

Николай Басков думает, что его место в шоу-бизнесе спустя какое-то время займёт Сергей Лазарев. Об этом пишет издание "7дней"Не так давно в Санкт-Петербурге прошёл "Золотой граммофон", который, в частности, провёл Филипп Киркоров.