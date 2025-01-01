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Свежие комментарии

  • Е Пронина
    что новости можно читать только в телеграме? других способов нет,так полно других платформ, ,,дурак Дуров,, по мне, ч..."Кто бы мог подум...
  • Сергей Петров
    Умный конечно, но сволочь конченная!"Кто бы мог подум...
  • Eduard
    Съезвил пес!"Кто бы мог подум...

"Кто бы мог подумать?" Павел Дуров на фоне уголовного дела против него заявил, что у пользователей Telegram из России больше свобод

"Кто бы мог подумать?" Павел Дуров на фоне уголовного дела против него заявил, что у пользователей Telegram из России больше свобод

Павел Дуров накануне Нового года опубликовал пост в своем телеграм-канале. 40-летний предприниматель объявил, что на территории Евросоюза был ограничен доступ к некоторым телеграм-каналам российских СМИ.

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Комментарии
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Eduard
Съезвил пес!
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14 час.
Сергей Петров
Умный конечно, но сволочь конченная!
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11 час.
Е Пронина
что новости можно читать только в телеграме? других способов нет,так полно других платформ, ,,дурак Дуров,, по мне, что есть телегамм, что нет) так и надо и российским властям штрафануть за содействие экстремистам, террористам и мошенникам мильярдов на 100 а, также за сотрудничество с иностранными разведками,,,
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9 час.

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