"Кто бы мог подумать?" Павел Дуров на фоне уголовного дела против него заявил, что у пользователей Telegram из России больше свобод

Е Пронина

что новости можно читать только в телеграме? других способов нет,так полно других платформ, ,,дурак Дуров,, по мне, что есть телегамм, что нет) так и надо и российским властям штрафануть за содействие экстремистам, террористам и мошенникам мильярдов на 100 а, также за сотрудничество с иностранными разведками,,,