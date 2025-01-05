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Пенелопа Крус показала фото с Ириной Шейк

Пенелопа Крус показала фото с Ириной Шейк

Известная актриса Пенелопа Крус, звезда фильма «Вики, Кристина, Барселона», решила не утомлять поклонников многословными рассуждениями о своих успехах и сложностях ушедшего года, а показала яркие моменты, которые ей запомнились за последние 365 дней.

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