История нейронаук в биографиях. Выпуск 6: Сантьяго Рамон-и-Кахаль

И снова мы продолжим рассказ об истории нейронаук через биографии ее творцов. На сей раз поговорим об отце современной нейробиологии, вожде одной из сторон в Первой нейронаучной войне, обладателе одной из первых Нобелевских премий, прекрасном художнике, гистологе, анатоме, человеке многих талантов и увлечений (ибо у гениев по-другому не бывает), а также о том, кто в конце XIX века сломал стереотипы о представлении учеными нервной системы и выстроил совершенно новую концепцию восприятия и изучения области мозгов и иже с ними.