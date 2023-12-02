Переход к многополярному миру: в Кремле констатировали конец американо-центричной системы Елена ВайленкоПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о завершении эпохи американо-центричного мира и переходе к периоду многообразия в международных экономических отношениях.
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