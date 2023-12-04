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Двое молодых астраханцев отдали деньги мошеннику за водительские права

Двое молодых астраханцев отдали деньги мошеннику за водительские права

В полицию с похожими заявлениями о мошенничестве обратились двое молодых астраханцев. Они рассказали, что познакомились с человеком, который представлялся работником автошколы и предлагал посредническую помощь в быстром получении водительских удостоверений.

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