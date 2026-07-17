SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о новом романе

Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о новом романе

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о романе с художником Димой Горбуновым. Оба были гостями на громкой свадьбе Иды Галич в Северной Осетии, и на снимках с торжества, которые попали в сеть, 38-летняя Горбачёва и 41-летний Горбунов обнимаются и держатся за руки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии