Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о новом романе

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва спровоцировала слухи о романе с художником Димой Горбуновым. Оба были гостями на громкой свадьбе Иды Галич в Северной Осетии, и на снимках с торжества, которые попали в сеть, 38-летняя Горбачёва и 41-летний Горбунов обнимаются и держатся за руки.