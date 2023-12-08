В Москве был задержан хозяин шприца с наркотиком, о который поранился ребенок

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который прошлым летом оставил в арендованной машине шприц с мефедроном, об него в итоге укололся ребенок, сообщает в пятницу столичная прокуратура в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии