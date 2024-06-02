Депутат Андрей Анашкин встретился с семьями погибших бойцов СВО

Депутат Андрей Анашкин встретился с семьями погибших бойцов СВОВ преддверии Международного Дня защиты детей председатель Комитета по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Гордумы Краснодара Андрей Анашкин встретился с семьями с детьми, чьи отцы погибли в ходе СВО.