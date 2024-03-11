Малооблачно, снежно и до -0 градусов: какая погода ждет туляков 11 марта

В понедельник, 11 марта, в Туле и области ожидается малооблачная погода и небольшой снег, а столбики термометров в дневные часы поднимутся до 0 градусов, согласно данным, предоставленным синоптиками портала Gismeteo.
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