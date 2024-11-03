В США готовятся отражать попытки вмешательства извне в политические процессы

Администрация президента США Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к попыткам из-за рубежа угрожать стране или дестабилизировать общество в период перехода власти от одного президента к другому, пишет газета The Washington Post.
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