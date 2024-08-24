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Киберэксперт: постоянно включённый Bluetooth может стать мишенью для хакеров

Киберэксперт: постоянно включённый Bluetooth может стать мишенью для хакеров

Постоянно включённый Bluetooth может стать лёгкой мишенью для хакеров. Существуют технологии, позволяющие злоумышленникам получить несанкционированный доступ к устройству через Bluetooth-соединение, предупредил в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации»…Постоянно включённый Bluetooth может стать лёгкой мишенью для хакеров.

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