Chinese Pig Farmers Report Suspected Swine Fever Outbreaks As Prices Fall Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, Pig farmers in several parts of China are reporting suspected outbreaks of African swine fever that they say have killed large numbers of pigs and forced some farms to clear their herds, adding pressure on small producers already struggling with falling prices and weak demand.
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