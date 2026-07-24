Охота на маркетпейсы: противник ударил по Wildberries в Ленинградской области В ночь на 24 июля в деревне Новосаратовка (Всеволожский район Ленинградской обла.
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Охота на маркетпейсы: противник ударил по Wildberries в Ленинградской области В ночь на 24 июля в деревне Новосаратовка (Всеволожский район Ленинградской обла.
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